Pokémon GO : L’évènement Fantasmagorie Psy fait son retour !

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 09:40:00 par Stacy Bozor

Que la chasse commence

Niantic annonce le retour de l'événement Fantasmagorie Psy 2024 qui se déroulera du mercredi 18 septembre 2024 à 10h00 au dimanche 22 septembre 2024 à 20h00, heures locales.Il apporte avec lui son lot de surprises : vous pourrez gagner plus de Poussières Étoiles en capturant des pokémons et vous aurez également plus de chances de recevoir des Bonbons pour chaque Joli lancer ou supérieur. Les dresseurs de niveau 31 ou plus auront un bonus de probabilité d’obtenir des Bonbons XL avec un Joli lancer ou plus.De nouveaux Pokémon font leur apparition : Bibichut, le Pokémon Calme, ainsi que ses évolutions, seront disponibles pour la première fois. Les Dresseur·euse·s pourront utiliser 25 Bonbons Bibichut pour le faire évoluer en Chapotus, puis 100 Bonbons pour le transformer en Sorcilence.Le Pokémon Terhal sera également disponible en tant que Pokémon Dynamax dans les Combats Dynamax de niveau 3. En plus de cela, plusieurs Pokémon apparaîtront plus souvent à l’état sauvage, tels que Tarsal, Spoink ou encore Bibichut. Certains pourront éclore d'Œufs de 7 km, notamment Mysdibule, Psystigri et Bibichut. De nombreuses autres récompenses seront disponibles à travers les tâches d'Étude de terrain, une Étude ponctuelle payante, et divers défis.