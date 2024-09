Un nouveau trailer de gameplay pour Beyond Galaxyland

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Vers l'infini et l'au-delà !... C'est pas la bonne réplique

Beyond Galaxyland, le nouveau jeu d’aventure-RPG de Sam Enright et United Label, va voir le jour le 24 septembre et sort un nouveau trailer de gameplay afin de présenter le jeu plus en détail.Le combat au tour par tour actif vous plonge dans des batailles stratégiques contre une multitude d'ennemis. En plus de choisir les actions de vos personnages dotés de capacités uniques, vous devrez aussi réagir rapidement pour réduire les dégâts subis. Pour un avantage tactique supplémentaire, vous pouvez espionner vos adversaires avant les combats afin de découvrir leurs forces et faiblesses.Explorez des planètes variées, des plaines glacées d’Arcos aux jungles luxuriantes d’Erros, en passant par les villes néon de Neo et les dunes de sable de Xalm. Chaque monde unique vous réserve des quêtes, des énigmes environnementales et des personnages étonnants.Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series, Nintendo Switch et PC ( Steam et Epic Games Store) le 24 septembre.