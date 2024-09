Elsie : Disponible dès maintenant

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

C'est joli au moins

Incarnez Elsie, une androïde surpuissante, et affrontez des hordes de robots mortels ainsi que des combats de boss intenses. L'éditeur Playtonic Friends et le développeur Knight Shift Games vous invitent à relever ce défi explosif et à vous joindre à la bataille. Prêt·e à montrer ce que vous valez ?Elsie est un jeu de plateforme d’action néo-rétro de type rogue-like, avec des niveaux générés de façon procédurale. Préparez-vous à esquiver, plonger et tirer sur des ennemis tout en affrontant des boss redoutables, le tout avec un système de parade précis et technique. Attendez-vous à mourir plusieurs fois.Avec un casting de voix prestigieux, une bande-son originale signée Eric Benaim et des graphismes rétro en technicolor, le jeu propose une expérience pleine d'adrénaline, des niveaux aux pixels éclatants et des heures de contenu rejouable.Elsie est maintenant disponible sur Steam , PS5 et Nintendo Switch.