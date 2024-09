- SubwaySim 2 annoncé

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

Ils ont mis les rats ?

SubwaySim 2 plonge les joueurs dans le réseau de transports souterrain de Berlin et Hambourg dans une simulation se voulant "ultra réaliste".Avec plus de 40 kilomètres de voies souterraines et 51 stations au total, les joueurs auront l'opportunité de conduire différents métro iconiques, comme les modèles A3L, A3L92 ou encore le DT5.Ces véhicules sont d'authentiques métro, utilisés dans les réseaux souterrains de Berlin et Hambourg.Le jeu propose une météo dynamique, ainsi qu'un mode carrière dans lequel pourront se produire de nombreux évènements, offrant ainsi une certaine rejouabilité.SubwaySim 2, développé par Simuverse Interactive et édité par Aerosoft GmbH, sortira prochainement sur PC via Steam