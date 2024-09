- Mortal Kombat 1: Khaos Reigns : Un nouveau trailer

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 10:10:00 par Stacy Bozor

Bienvenue dans les ténèbres

Warner Bros. Games a dévoilé un nouveau trailer pour Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, mettant en lumière Noob Saibot, l'un des six nouveaux personnages jouables inclus dans l'extension. Cette bande-annonce présente en détail ses capacités et ses mouvements uniques, tout en offrant des éléments d'histoire révélant ses origines et son rôle dans l'univers repensé de Mortal Kombat 1.Dans la Nouvelle Ère de Liu Kang, le Dieu du Feu, Havik, un dieu d’un autre continuum, a capturé l'âme de Bi-Han pour en faire Noob Saibot, un bras droit redoutable. Autrefois Sub-Zero et Grand Maître du Lin Kuei, Bi-Han cherchait à rendre son clan dominant sur Terre. Désormais transformé en Noob Saibot, il est déterminé à imposer l'anarchie, ne trouvant la paix que dans l'éradication totale de toute forme d'autorité.Le trailer met en avant l'éventail de mouvements de Noob Saibot, notamment sa capacité de téléportation, ses projectiles fantomatiques, et l'aide de son ombre pour vaincre ses adversaires. Il montre aussi son "Animality", où Noob Saibot se transforme en crocodile pour achever brutalement ses ennemis. En même temps que la sortie de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns le 24 septembre, les "Animalities" préférées des fans seront ajoutées via une mise à jour gratuite. L'extension est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC ( Steam et Epic Games Store), avec des bonus pour toute précommande, incluant quatre skins de personnages exclusifs.