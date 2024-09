- Mirage 7 : le sable à perte de vue

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Je veux un Jiji moi aussi

Le prochain jeu de BlowfishStudiosGames s'est révélé dans un tout nouveau trailer vidéo.Intitulé Mirage 7, il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure narratif en 3D, qui met le joueur dans la peau de Nadira qui, accompagnée de son fidèle lézard Jiji, part à l'aventure pour trouver un moyen de faire revenir à la vie sa soeur.Le joueur devra ainsi parcourir un univers inspiré des Mille et Une Nuits, résoudre des puzzles et affronter toutes sortes de créatures pour mener à bien sa quête. Il faudra alterner entre les personnages de Nadira et Jiji, qui possèdent chacuns leurs propres capacités, pour venir à bout des défis de Mirage 7.La narration et l'histoire sont une part importante de l'aventure, et à mesure de la progression, de nombreux secrets seront révélés, des secrets qui pourraient bien mettre à mal les convictions de Nadira. De plus, le joueur aura l'opportunité de prendre différentes décisions, qui pourraient bien avoir un impact sur la fin de l'histoire.Mirage 7 n'a pas encore de date de sortie, mais sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.