- La Playstation 5 Pro annoncée

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

A toujours payer plus pour la même chose tu aspirera

799,99 €. Quand on peut se procurer une PS5 Slim pour 450

€, ce tarif peut faire un peu grincer des dents.



Bref, la PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre 2024. Prenez garde aux scalpeurs !





Sony a tout récemment dévoilé sa nouvelle console, la PS5 Pro !A l'instar de ce qu'était la PS4 Pro, la PS5 Pro est basiquement une version plus performante de la PS5.Pour aller dans le coeur du sujet, si l'on compare les performances entre PS5 et PS5 Pro, cette dernière devrait être capable de calculer et afficher les jeux et leurs graphismes jusqu'à 45% plus vite que sa grande soeur.Le support du Ray Tracing se veut plus performant aussi, ainsi que le système d'Upscaling géré par une I.A.Si ces nouvelles performances sont plus que bienvenues, rappelons que la PS5 souffre d'un certain manque d'exclusivité, et que la console ne souffre pas vraiment, même pour faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources.Enfin, ce qui est un peu crispant avec la PS5 Pro, c'est avant tout son prix :