Toy Tactics arrive sur consoles

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 09:40:00 par Romain Cappelletti

Des squelettes montés sur des raptors ?!

Toy Tactics est un jeu de stratégie en temps réel en 3D dans lequel vous devrez diriger intelligement vos troupes avoir d'assoir votre domination militaire sur le champs de bataille.Inspirées des figurines de notre enfance, les troupes de Toy Tactics sont des jouets, ce qui donne un aspect naïf et décalé à ce jeu de stratégie.Mener vos joujous au combat, tirées de cinq armées différentes, comprenant soldats Romains, guerriers samouraï ou même des squelettes chevauchant des raptors, vos troupes vous obéirons aveuglément jusqu'à la fin.Toy Tactics propose déjà plusieurs modes, comme les campagnes, les puzzles - dans lesquels vous devrez résoudre une situation précise avec des troupes imposées -, ainsi qu'un mode bac à sable dans lequel vous pourrez créer des batailles personnalisées.Actuellement en accès anticipé sur sur Steam , le jeu sortira officicellement dans sa version 1.0 le 19 septembre 2024 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.Cette sortie sera accompagnée d'un mode de jeu multijoueur dans lequel vous pourrez vous confronter à vos amis ou à des inconnus en ligne.