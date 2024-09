NBB.exe a une date de sortie

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Boomerman

NBB.EXE est un jeu d'action et d'aventure 3D aux airs futuristiques dans lequel les joueurs devront faire exploser les obstacles leur barrant la route.Jouable seul ou en coopération locale, NBB.EXE confrontera les joueurs à des situations complexes. Dans ce jeu nerveux, ils auront la possibilité d'utiliser des bombes pour faire éclater la vérité sur la mystérieuse NEON Corp.Vendu comme une réinterprétation moderne du classique du jeu vidéo, Bomberman, NBB.EXE propose une histoire pleine de mystères, et reprend des aspects du genre métroidvania.Le multijoueur local permet de jouer jusqu'à 4 en coop ou dans des affrontements entre joueurs.NBB.EXE sortira le 1er octobre prochain du PC via Steam