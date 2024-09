Retard de lancement pour Dollhouse: Behind The Broken Mirror

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 09:50:00 par Stacy Bozor

Je vais aller sous ma couverture moi

Plongez dans l'univers torturé d'Eliza de Moor, une chanteuse autrefois célèbre, maintenant prisonnière de ses souvenirs fragmentés. Sous l'influence de la médecine expérimentale du docteur Stern, vous incarnerez Eliza et naviguerez dans le labyrinthe de ses souvenirs oubliés, entre réalité et monde distordu derrière un miroir brisé. Votre mission sera de reconstituer son passé tout en échappant aux créatures inquiétantes qui surveillent chacun de vos pas.Dans Dollhouse: Behind The Broken Mirror, SOEDESCO promet une aventure sombre et captivante, rythmée par des énigmes intrigantes et une ambiance oppressante. Initialement prévu pour la fin de l’année, le jeu est maintenant attendu pour le 28 février 2025 sur PS5 et Xbox Series. Ce jeu vous plongera dans une atmosphère effrayante, avec des visuels noirs vintage et une bande-son envoûtante, alors que vous devrez combattre ou fuir des hordes de poupées terrifiantes pour percer les secrets d'Eliza.