Demolish & Build 3 est lÃ 

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Comme une envie de tout casser

Le 3e opus de la série de jeux de simulation, mais surtout de déconstruction, Demolish & Build, est désormais disponible.Ce troisième volet s'engage à faire de chaque journée de travail un nouveau challenge à surmonter, avec toujours plus d'activités disponibles.Cassez des murs, découpez des toits, et nivellez le sol pour créer de nouvelles structures sur les décombres des anciennes.Vous pourrez bien entendu utiliser différentes machines et véhicules, comme des excavateurs ou des bulldozers, pour mener à bien votre tâche.Il vous faudra aussi faire attention à vos ressources : on ne casse pas que pour le plaisir ici, il s'agit de faire vivre et développer votre entreprise de démolition/construction.Enfin, Demolish & Build 3 arrive avec un moteur physique amélioré, pour plus de précision, de réalisme, et plus d'éléments destructibles.Le jeu est déjà disponible sur PC via Steam