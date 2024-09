Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 10:20:00 par Stacy Bozor

Vive l’argent !!!

Le studio indépendant Can Can Can a Man annonce la sortie de leur nouveau jeu Gold Gold Adventure Gold pour l’automne. Le jeu sera disponible sur Steam , et vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.L'argent est la clé de tout ! Construis ta ville, attire des aventuriers et donne-leur des quêtes pour qu'ils résolvent ton plus gros problème : manquer d'or ! Tu sais combien coûte la nourriture des dieux de compagnie de nos jours ? Sans oublier celle des animaux domestiques. Tout cela en bâtissant une ville dans un monde envahi par des monstres !Pour les amateurs de jeux de construction uniques, Gold Gold Adventure Gold combine l'essence de Cult of the Lamb, la stratégie de Rimworld, l'esprit de Majesty et une touche de Black & White, avec un soupçon d'Against the Storm.