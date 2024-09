Une vidÃ©o de gameplay pour The Eternal Life of Goldman

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 10:40:00 par Marie Vallée

Créé à partir de la sueur d’artistes talentueux

The Eternal Life of Goldman est un plateformer 2D sidescroller. Le joueur y incarne Goldman, un vieux monsieur équipé s’une cane lui permettant de faire certains mouvements en l’améliorant au cours du jeu. Il arrive sur l’Archipel avec pour mission de tuer la Divinité, une créature mythique dont tout le monde parle mais que personne n’a jamais vu. L’univers est inspiré d’ancien contes populaire auxquels les développeurs ont ajouté un aspect cauchemardesque. Les joueurs seront amenés à traverser des lieux marqués par la tragédie et peuplé par des personnages excentriques et d’étranges monstres. Au cours de son exploration de ces îles pleines de secrets, le joueur sera confronté à des combats contre des boss et à des phases de platforming qui le mettrons au défi sans non plus sombrer dans la séance de torture avec des séquences de mouvements complexes à retenir. Des nouveautés attendent les joueurs derrière chaque recoin car les niveaux et environnement sont variés et se renouvellent constamment. Enfin, la grande particularité du jeu est son style graphique. Tout a été dessiné à la main et les animations sont faites en images par images. Le jeu est riche en détails et le travail graphique est véritablement impressionnant.The Eternal Life of Goldman est développé par Weappy Studio et édité par THQ Nordic. Il sortira sur Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam . La vidéo de gameplay qui a été publié dernièrement permet de voir le contenu de la demo présenté lors de la Gamescom.