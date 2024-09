La saison 1 de World of Warcraft: The War Within est désormais disponible!

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

L’ennemi se prépare dans les profondeurs

Nouveau raid : palais des Nérub’ar

Nouveaux donjons

Nouveaux boss hors instance :

Nouvelle saison JcJ

Nouveauté : Gouffres

Palais des Nérub’ar : mode mythique, mode Histoire et aile 2 en mode outil Raids

Donjons mythiques + (à partir de +2)

Ouverture de la grande chambre forte

La saison 1 de World of Warcraft: The War Within est disponible dès a present. Pour rappel, cette dixième extension du MMORPG World of Warcraft emmenait les joueurs explorer le royaume souterrain de Khaz Algar dans le but d’affronter Xal’atath qui est une menace pour Azeroth.Alors que les champions d’Azeroth s’aventurent dans les profondeurs, Xal’atath et ses alliés nérubiens, menés par la reine Ansurek, se préparent au combat. La saison 1 de The War With apporte son lot de nouveaux défis. Les fonctionnalités suivantes sont dès à présent disponibles :- Attaquez le palais pour éliminer la reine Ansurek et ses forces dans ce raid à 8 boss.- Les modes normal et héroïque sont disponibles, ainsi que l’aile 1 en mode outil Raids.- La nouvelle rotation des donjons sera disponible en mode mythique 0.- Donjons de la saison 1 :- Ara-Kara, la cité des Échos- La cité des Fils- Le Brise-Aube- La Cavepierre- Brumes de Tirna Scithe (Shadowlands)- Sillage nécrotique (Shadowlands)- Siège de Boralus (Battle for Azeroth)- Grim Batol (Cataclysm)- Kordac, le protecteur inerte- Agrégation d’horreurs- Shurrai, Atrocité des fonds Marins- Orta, la montagne brisée- Une nouvelle saison d’arène et de champs de bataille commence !- Les files d’attente en solo seront également disponibles pour les champs de bataille cotés.- Les niveaux 4 et plus des Gouffres seront déverrouillés à la sortie du nouveau gouffre saisonnier.Et à venir le 17 septembre :Plus d’informations sont trouvables sur le site officiel de World of Warcraft