Un nouveau trailer pour Entropy Survivors

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 11:20:00 par Marie Vallée

Go Go gadget à la grenouille

Entropy Survivors est un roguelike et bullet hell se déroulant dans le même univers que le jeu Shoulders of Giants. Le joueur y incarne simultanément Froggie, la grenouille tireuse d’élite, et GERM, le mecha-samouraï. L’objectif est de vaincre des hordes d’aliens pour sauver le monde des forces de l’Entropie. Les joueurs pourront choisir l’une des 8 classes disponibles parmi lesquelles se trouvent par exemple le Paladin qui soigne ses alliés ou bien l’Assassin qui utilise des bombes fumigènes pour se cacher. Afin, d’éliminer ces hordes d’ennemis, le jeu met à disposition un arsenal varié d’armes puissantes aux capacités créatives. On y trouve par exemple un camion poubelle militarisé et un pistolet qui tire des abeilles. Il est possible de joueur seul ou bien avec jusqu’à 3 autres personnes en ligne. Si les joueurs survivent à une partie en coopération ils seront amenés à se battre les uns contre les autres en fin de partie pour déterminer qui est le meilleur joueur.Entropy Survivors est développé par Moving Pieces Interactive et édité par First Break Labs. Il sortira plus tard dans l’année sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam