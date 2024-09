Whimel Academy arrivera le 9 octobre en Early Access

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 11:10:00 par Marie Vallée

Une école très cozy

Whimel Academy est un jeu de gestion cozy. L’aventure débute lorsque vous recevez votre lettre d’inscription dans cette célèbre école pour sorciers et mages. Vous aurez 6 ans pour découvrir cet univers et développer vos compétences. Pour mener une vie épanouissante, vous devrez trouver votre équilibre et organiser votre temps entre les études, la vie sociale et les loisirs. Au début du jeu vous choisirez plusieurs statistiques de bases et vous pourrez améliorer vos compétences lors des différents cours et activités. Cela garantit une expérience role-play et unique pour chacun. Améliorer vos statistiques permet de débloquer des leçons plus avancées dans votre domaine de prédilection et de des options de dialogues. Au cours de vos études vous serez amenés à rencontrer des personnages divers et variés avec lesquels il est possible de développer des relations amicales voire même amoureuses. Lors des weekends vous pourrez dépenser votre argent de poche obtenu grâce à de petits boulots pour acheter des objets de décoration pour personnaliser votre chambre, des livres ou bien un chaudron pour pouvoir créer vos propres potions. Planter des semis dans la serre de l’école permettra ensuite de vous en servir en tant qu’ingrédients pour tester de nouvelles potions. Le jeu vous propose de découvrir un petit monde de fantaisie cozy dans lequel vous pourrez créer votre propre histoire qui aboutira sur l’une des nombreuses fins possibles du jeu.Whimel Academy est un jeu de Impossible Home. Il sortira en Early Access le 9 octobre sur Steam