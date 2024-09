Caravan SandWitch est sorti

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

J’ai faim maintenant

Caravan SandWitch, développé par Plane Toast et édité par Dear Villagers, est un jeu d'aventure narratif cosy désormais disponible sur PC ( Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, et Nintendo Switch. Il propose une exploration semi-open world dans un univers de science-fiction inspiré des paysages provençaux. Le jeu invite les joueurs à résoudre le mystère de la disparition de leur sœur tout en progressant dans un monde où la convivialité et l'entraide remplacent les combats, les chronomètres et la mort.Les joueurs parcourent la planète Cigalo, autrefois fertile mais devenue désertique à cause de la surexploitation des ressources. À mesure que l'on améliore son van, il devient possible d'explorer de nouveaux passages et de visiter d'anciennes ruines. L'histoire est enrichie par des rencontres avec diverses espèces, comme les Reinetos autochtones, les Robots abandonnés et les derniers humains restants, chacun coexistant et s'entraidant pour survivre.En interagissant avec ces personnages et en participant à l'effort communautaire, les joueurs découvrent que la véritable essence du jeu réside dans la solidarité. À travers des échanges et des aides mutuelles, ils contribuent à créer un environnement harmonieux, malgré les défis posés par la transformation de la planète. Caravan SandWitch offre une réflexion sur l’impact de l'exploitation des ressources tout en proposant une aventure immersive, douce et sans conflit.