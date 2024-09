REKA : En accès anticipé

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Moi aussi je veux jouer au château ambulant

Partez pour un voyage enchanteur à travers une nature sauvage et plongez dans une aventure magique avec REKA. Développé par Emberstorm Entertainment et édité par Fireshine Games, à qui l'on doit les succès indépendants Core Keeper et Shadows of Doubt, REKA est une aventure en vue à la troisième personne mêlant construction de chalets et sorcellerie. Vous y incarnez une sorcière slave parcourant la campagne avec sa maison ambulante dotée de pattes de poulet.Plongez dans un récit captivant de magie et de mystère, coécrit avec la scénariste renommée Rhianna Pratchett. Personnalisez et agrandissez votre chalet, et laissez libre cours à votre créativité pour en faire un espace unique. En réalisant des quêtes, vous débloquerez de nouveaux meubles, décorations et souvenirs pour embellir votre demeure.Au cours de votre périple, rencontrez des animaux, des esprits et des mystères cachés, et prenez le contrôle de votre maison à pattes de poulet pour explorer des paysages envoûtants. Explorez des forêts mystiques, des marécages et des villages tout en développant un lien spécial avec votre maison. Sous la tutelle de Baba Yaga, récoltez des ingrédients et apprenez à maîtriser les pouvoirs de la nature pour devenir une sorcière redoutable.Le jeu est disponible sur Steam en accès anticipé.