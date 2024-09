Selfloss se lance sur consoles

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 09:40:00 par Stacy Bozor

Rallumer les lumières de l’espoir

Après son lancement récent sur PC ( Steam ), Maximum Entertainment et Goodwin Games continuent l'aventure avec Selfloss, désormais disponible sur Nintendo Switch, PS5, et Xbox Series. Plongez dans l'univers fascinant de Yord, un monde empreint de magie et de mystères.Dans Selfloss, les joueurs sont invités à explorer la fine ligne entre vie et mort à travers une histoire poignante de deuil, de perte et de guérison. Le personnage principal, le sage guérisseur Kasimir, accablé par son propre chagrin, entreprend une quête visant à accomplir le rituel de guérison appelé "Selfloss". Tout au long de son périple, il devra affronter les miasmes qui souillent ce monde magique, rencontrer des habitants mystérieux de Yord, et découvrir des récits qui transformeront sa vie à jamais.Kasimir n'est pas seul dans cette aventure. Avec son bâton magique, que les joueurs contrôlent indépendamment, il devra combattre les ténèbres et se frayer un chemin vers la compréhension des mystères de Yord, tout en cherchant à apaiser les blessures de son âme tourmentée. Inspiré des mythes et légendes du folklore slave, Selfloss offre une expérience immersive dans un monde désenchanté, privé d'espoir. Les joueurs réussiront-ils à ramener la lumière, ou sombreront-ils dans un univers définitivement envahi par les ténèbres ?