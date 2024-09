Introduction à Warhammer 40,000 avec Clive Standen

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 09:50:00 par Romain Cappelletti

Cours de rattrapage

A l'occasion de la sortie de Warhammer 40,000 : Space Marine II, Focus Entertainment, l'éditeur du jeu, a partagé le premier épisode d'une série de vidéos visant à vous expliquer l'univers de Warhammer 40,000.Narée par l'acteur Clive Standen, qui prête sa voix au lieutenant Titus dans le jeu, cette série de vidéo intitulée Titus Talks vous apprend les bases de l'univers de Warhammer 40K.Sachez cependant que cet univers de fiction est incroyablement riche et dense, et développé au travers de plusieurs dizaines (voir centaines) de livres et romans, ces vidéos ne vous apprendront donc qu'une parcelle de la surface de l'histoire de Warhammer 40K.Cette série comportera 3 épisodes : le premier est une brève introduction à l'univers, le deuxième se focalisera sur l'origine et les fonctions des Space Marines, les surpuissants guerriers que vous incarnez dans le jeu. Enfin, le troisième épisode sera consacré aux évènements narés dans Warhammer 40,000 : Space Marine II.Pour rappel, Warhammer 40,000 : Space Marine II est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.