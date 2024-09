Crimson Desert : Une vidéo gameplay de 50 minutes

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 10:20:00 par Stacy Bozor

Plongez dans l’intrigue de Kliff

Le développeur coréen Pearl Abyss a dévoilé une vidéo de 50 minutes de gameplay de son prochain jeu d’action-aventure en monde ouvert, Crimson Desert. Cette longue séquence offre un aperçu du vaste univers de Pywel, avec ses paysages impressionnants, ses mécaniques de combat dynamiques, et son intrigue captivante. On y suit le protagoniste Kliff, leader des Greymanes, lors d'une bataille contre les Black Bears, qui le sépare de ses compagnons. La vidéo montre ensuite Kliff se rendre à la ville de Hernand, où il rencontre de nouveaux personnages et obtient la capacité de voler.L'histoire s'intensifie avec un duel à Hernand, suivi d'une mission d'enquête qui amène Kliff à croiser les Goldleaf Merchants. L’aventure culmine dans une bataille spectaculaire contre Split Horn, un ennemi redoutable maîtrisant des attaques basées sur le vent. Le gameplay montre également Kliff explorant des environnements variés, que ce soit à pied, à cheval ou en plein vol, illustrant la diversité et l’immensité du monde ouvert de Crimson Desert.Cette vidéo met en avant la richesse du système de combat, axé sur des combos et des stratégies complexes, ainsi que l'intensité des affrontements, qu'ils soient en duel ou contre des groupes d'ennemis. Crimson Desert se distingue par ses cinématiques immersives et un doublage de qualité, promettant une expérience narrative et visuelle impressionnante pour les joueurs impatients de découvrir ce nouveau titre.Le jeu est prévu dans le courant de 2025 sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC.