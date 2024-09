Train Sim World 5 en accès anticipé

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 10:40:00 par Stacy Bozor

Les rails sont à vous

L'accès anticipé pour Train Sim World 5 commence aujourd'hui, avant sa sortie officielle le 17 septembre. Cette nouvelle version apporte des fonctionnalités inédites, permettant aux joueurs de vivre une expérience ferroviaire plus immersive que jamais. Le mode Conducteur, très attendu, devient un mode de jeu à part entière sur trois routes principales, où les joueurs peuvent désormais vérifier les billets, gérer les portes et s'assurer que les allées restent dégagées, pendant que l'IA prend en charge la conduite. De plus, la fonction Saut de route permet de créer des trajets de plus de 300 km, en reliant des itinéraires communs pour les détenteurs de certaines extensions.Trois nouvelles routes, situées à Londres, Los Angeles et Francfort, bénéficient de ces fonctionnalités et de l'expérience de conduite phare de Train Sim World. Des ajouts notables incluent le train à grande vitesse ICE-T en Allemagne, le Metrolink MP36PH-3C aux États-Unis, et la célèbre West Coast Main Line au Royaume-Uni. Les joueurs de l'édition Deluxe pourront voyager à bord du Pendolino Avanti West Coast à travers des destinations emblématiques comme Wembley, Watford et Milton Keynes. Un pack de démarrage gratuit, comprenant une route d'entraînement et quatre trains, sera offert pendant 30 jours à partir de la sortie officielle.Au-delà de Train Sim World 5, Dovetail Games continue de travailler sur leur titre VR récemment annoncé, exclusivement pour Meta Quest, et les joueurs de Roblox pourront bientôt se plonger dans Train Sim World Tycoon. Ces deux nouveautés ont été révélées lors de l'événement en direct Dovetail Direct en août.Le jeu sera disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC ( Steam et Epic Games Store).