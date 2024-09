- Les Supers Nanas et Nubia de DC arrivent dans MultiVersus pour la saison 3

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 11:10:00 par Marie Vallée

Girl Power

Les Supers Nanas et Nubia, la super héroïne DC et nouvelle reine des Amazones, rejoindront le roster de personnages de MultiVersus pour la saison 3 : Du Sucre, des Epices, et des tas de bonnes choses qui débutera le 17 septembre. Les Supers Nanas seront disponibles dès le lancement et Nubia arrivera plus tard dans la saison.Dans la vidéo de présentation des Super Nanas on peut voir le trio composé de Belle, Rebelle et Bulle se battre ensemble pour éliminer les méchants. Ce sont des personnages de la catégorie Assassin qui se battent en équipe à coups de coups de poings et de pieds. Chacune d’entre elles peut aussi prendre le rôle de leader du trio pour utiliser les mouvements spéciaux qui lui sont propres. La vidéo donne aussi un aperçu de leur variante de personnage les Sales Petits Mecs et Dynamo ainsi que la version « Destroyed » de la map de Townsville.La saison 3 ajoutera aussi la nouvelle map L’apparition de Minuit qui est inspirée du film Gremlins de 1984.Pour rappel, MultiVersus est un jeu de combat de plateforme gratuit dans lequel se battent des personnages basés sur les franchises de Warner Bros. Discovery. On y trouve le Joker, Bugs Bunny, Steven Universe, Beetlejuice et bien d’autres. Il est développé par Player First Games et édité par Warner Bros. Games. Le jeu est disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC via Steam et l’ Epic Games Store . Le cross-play et la cross-progression sont pris en charge.