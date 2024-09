- Copa City : une présentation de gameplay

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Un nouvel aspect du football

Développé et édité par Triple Espresso, Copa City est un jeu de simulation et de gestion centré sur l'univers du Football.Dans Copa City, vous devrez gérer les infrastructures liées aux match et aux championnats de football dans diffrentes villes du monde. Vous pourrez ainsi personnaliser les stades, mais aussi créer de nouvelles infrastructures ou réorganiser celles déjà existantes.Vous devrez aussi assurer le bon déroulement des événements, et gérer la sécurité et la sureté des villes dans lesquelles ils se déroulent.De plus, Copa City est parvenu a décrocher des partenariats avec plusieurs organismes, comme la ville de Berlin, ce qui signifie que vous pourrez y retrouver certaines des équipes et des stades officiels du vrai monde réel.Des premières images de gameplay nous ont été révélées via une vidéo de 30 minutes commentée par un développeur du jeu. Il y présente le déroulement d'une partie, ainsi que les bâtiments principaux que vous aurez à gérer.Copa City sortira en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.