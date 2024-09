- Grapple Dogs : Cosmic Canines est dÃ©sormais disponible

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 11:50:00 par Marie Vallée

Cabrioles au grappin et tirs frénétiques

Grapple Dogs : Cosmic Canines est un plateformer 2D en pixel art qui est la suite du jeu Grapple Dog. On y retrouve le chien Pablo armé de son fidèle grappin et qui est cette fois ci accompagné de Luna, une anti-héroïne à la gâchette facile. Leur objectif est de s’aventurer dans différentes dimensions afin de sauver le cosmos. Ils devront traverser des niveaux débordants d’actions remplis de collectibles cachés et de zones secrètes. Cette suite amène aussi de nouvelles capacités telles qu’une ruée enflammée et un grappin magnétique. Pour faire face aux défis du jeu les joueurs devront choisir entre les 2 adorables chiots intrépides : Pablo pour les amateurs de cabrioles et Luna pour ceux qui sont du genre à dégainer leur arme au moindre mouvement. Le jeu propose aussi un mode Contre-la-montre pour pouvoir prouver que vous êtes le chien ultime. Enfin, le tout est accompagné par la musique entrainante de Jazz Mickle.Grapple Dogs : Cosmic Canines est développé par Medallion Games et édité par Super Rare Originals. Il est dès à présent disponible sur Xbox Series X|S, Switch et PC via Steam