- DRAGON BALL : Sparking ! ZERO dévoile une nouvelle bande annonce de Super personnages

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 11:40:00 par Marie Vallée

Kamehameha

Une nouvelle bande annonce a été publiée pour DRAGON BALL : Sparking ! ZERO. Pour rappel, c’est un jeu de combat qui se déroule comme son nom l’indique dans l’univers de Dragon Ball. Cette nouvelle vidéo présente un casting de personnages issus de Dragon Ball GT et notamment Vegeta (GT) sous sa forme Super Saiyan 4, Pan (GT), Uub (GT), Majuub (GT), Baby Vegeta (GT), Super Baby 1 (GT), Super Baby 2 (GT), Baby Gorille Géant (GT), Syn Shenron (GT), Omega Shenron (GT), Goku (GT) sous ses formes Super Saiyan, Super Saiyan 3 et Super Saiyan 4, et même Gogeta (GT) sous sa forme Super Saiyan 4. DRAGON BALL: Sparking ! ZERO est développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco. Il sortira le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.