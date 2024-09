COCOON est désormais disponible en éditions physiques

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Saut cosmique vers nos salons

COCOON, le jeu d’aventure puzzle par le concepteur du gameplay de LIMBO et d’INSIDE est désormais disponible en éditions physiques. Dans ce jeu vous incarnez un insecte qui peut sauter de monde en monde grâce à l’orbe qu’il porte sur le dos. Il vous faudra résoudre des énigmes complexes dans divers environnements extraterrestres pour percer un mystère cosmique. Le jeu avait été récompensé cette année lors des Game Awards où il avait gagné le prix de « Meilleur premier jeu indépendant » et lors des Dice Awards avec le prix de « Meilleur jeu indépendant ».COCOON est développé par Geometric Interactive et édité par Annapurna Interactive et iam8bit pour l’édition physique. Il est désormais disponible en version physique pour Switch et PS5. Les précommandes de la version iam8bit Exclusive Edition et des autres objets tels que le vinyle de la bande originale du jeu seront envoyés en livraison d’ici la fin de l’année. Il est toujours possible de les commander sur le site d’ iam8bit