Funko Fusion est disponible dès maintenant !

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Le jeu ultime pour les fans de licences

Inspiré par l'univers des figurines Funko Pop!, ce jeu d'action-aventure plonge les joueurs dans l'usine Wonder Works, où ils peuvent choisir leur monde préféré pour débuter une épopée. Les joueurs affrontent des ennemis, résolvent des énigmes et explorent des versions revisitées de films, séries, bandes dessinées et jeux vidéo emblématiques pour stopper le redoutable Eddy Funko et ses ambitions de domination.Le jeu combine la pop-culture de NBCUniversal avec l'univers coloré des figurines Pop!, offrant des mondes, niveaux et quêtes remplis de références aux franchises cultes. Parmi celles-ci figurent Jurassic World, Les Dents de la mer, Retour vers le futur, The Thing, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Les Maîtres de l'univers, M3GAN et NOPE.Les joueurs retrouveront également des références à des licences populaires comme Invincible de Skybound Entertainment ainsi que Mega Man de Capcom, rendant chaque monde unique et riche en clins d'œil à la culture geek.Funko Fusion est disponible en version numérique sur PS5, Xbox Series et Steam . Les éditions physiques pour PS5 et Xbox Series sont disponibles chez certains revendeurs mondiaux. Le jeu sortira sur PS4 le 15 novembre, tandis que la version numérique pour Nintendo Switch sera lancée en décembre, avec une édition physique prévue pour mars 2025. Les joueurs PC pourront bientôt tester gratuitement une démo Steam du premier niveau d'un monde inspiré par The Thing d'Universal Pictures, avec des personnages jouables tels que Megaman, Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy's) et He-Man (Les Maîtres de l'univers).