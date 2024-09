La démo de REYNATIS est disponible !

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Un voyage à travers l’Alaska

REYNATIS est un action-RPG se déroulant dans les rues fidèlement recréées de Shibuya, à Tokyo, où la magie coexiste avec la réalité. Dans cet univers, les citoyens de Shibuya redoutent la magie, forçant les sorciers à cacher leurs pouvoirs sous peine de subir l'oppression. Vous pourrez explorer la ville en dissimulant vos capacités comme un simple civil, faire du shopping ou accomplir des quêtes. Alternativement, vous pouvez utiliser vos pouvoirs magiques pour accéder à de nouvelles zones et affronter ceux qui s’opposent à vous.Ce RPG enchanteur, signé TAKUMI, est accompagné d’une bande-son immersive composée par Yoko Shimomura. Dès maintenant, les joueurs peuvent découvrir les deux points de vue principaux de REYNATIS en jouant les premiers chapitres avec les protagonistes Marin Kirizumi et Sari Nishijima.Marin, étudiant de 19 ans, a découvert ses pouvoirs magiques à 14 ans après un grave accident de voiture qui l’a laissé aux portes de la mort. Ayant grandi dans l’oppression en raison de sa nature de sorcier, il aspire à devenir "le sorcier le plus puissant" pour enfin conquérir sa liberté. Son voyage le mène à Shibuya, suivant les dernières instructions laissées par son père.Sari, ancienne policière, a été attaquée et grièvement blessée par un monstre à Shibuya au printemps 2021. Sur le point de mourir, elle s’est éveillée en tant que réplique et a rapidement rejoint la M.E.A. (Agence Magique). Désormais agent de la Force Spéciale Magique, elle lutte pour sa propre voie, refusant que son image soit utilisée à des fins de propagande, malgré les tentatives de certains de l’exploiter pour recruter de nouveaux membres.La démo est disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam , avant le lancement le 27 septembre.