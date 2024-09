Besiege : un portage sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Trébuchets et chaos

Besiege est un jeu de construction et de démolition basé sur la physique, dans lequel vous devrez construire des machines toujours plus complexes et violentes pour accomplir des missions.Chaque mission vous demandera de détruire des bâtiments et/ou des ennemis, mettant ainsi à l'épreuve vos talents d'ingénieur.Vous aurez aussi la possibilité de partager vos constructions au reste de la communauté, et de télécharger les armes de guerre des autres joueurs.Ce portage sur Nintendo Switch a été adapté de façon à ce que vous puissiez jouer avec l'écran tactile de la console (en mode portable), offrant ainsi de nouvelles façons de construire et d'interagir avec vos machines.Besiege était déjà disponible sur PC et les consoles Xbox, et est dès à présent disponible sur la Nintendo Switch.