La saison 3 de EA Sports F1 24 se tourne vers le futur du sport

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Coup de projecteur sur les futures stars

Au programme de la saison 3 de EA Sports F1 24, le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, les joueurs pourront trouver les voitures de Formule 2 de la saison 2024, des évènements inspirés d’Olivier Bearman, de Jack Doohan et de l’icône du sport automobile Ayrton Senna ainsi que le retour du mode Elimination. Lors des évènements F2 Maîtrise du circuit, les joueurs pourront mettre à l’épreuve leurs capacités sur des circuits emblématiques tels que Silverstone, Spa-Francorchamps et le circuit international de Lusail. Les joueurs pourront aussi découvrir de nouveaux défis, scénarios de course et un nouveau Podium Pass ainsi que des récompenses exclusives. Avec cette mise à jour, ils pourront aider Jack Doohan à affronter les plus grands noms de la grille, remporter le scénario de course d'Oliver Bearman pour gagner son casque du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024, relever un nouveau Défi Pro et rendre hommage à l'illustre carrière de la légende brésilienne Ayrton Senna. EA Sports F1 24 est développé par Codemasters et édité par EA Sports. Il est disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC via EA App, l’ Epic Games Store et Steam . La saison 3 sera disponible à partir du 18 septembre.