Animal Shelter 2 : Prologue est sorti

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Je veux des serpents et des oiseaux !

Animal Shelter 2 : Prologue est un jeu de simulation dans lequel vous gérez un foyer animalier et devrez vous occuper de tout plein d'animaux.Vous pourrez personnaliser votre foyer, y ajouter de quoi accueillir différentes races de chiens et chats. Vous devrez bien entendu les nourrir, les carresser, jouer avec eux, et trouver une nouvelle famille qui puisse les accueillir.Ce nouvel opus propose un certain nombre de nouveauté avec, en premier lieu, la possibilité de jouer en coopération avec des amis, mais aussi plus d'interactions avec les personnages non-joueurs : de potentiels adopteurs peuvent venir visiter votre foyer, et des volontaires viendront vous aider.Vous pouvez envoyer les animaux de votre foyer à l'extérieur, pour les faire soigner par exemple. Ces derniers peuvent d'ailleurs porter des habits n'importe où, et plus seulement lors des séances photo.Animal Shelter 2 : Prologue est déjà disponible sur PC via Steam