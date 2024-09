(TEST) Shadow of the Ninja : Reborn (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series)

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Shinobi du dimanche

Dur dur la vie de ninja ! Et dire que, quand j'étais gosse, j'aurai tout donné pour en devenir un.Entre les singes qui ont la rage, les robots qui tirent des lasers, les militaires qui tirent des lasers, et les femmes en string qui... tirent des lasers ? On est bien loin des promesses faites par Naruto : où sont les rasengan ? Les téléportations de fou ? Les Sexy Jutsu ?Au moins, les kunaï sont bien là, et les makibishi aussi.Mais franchement, tout ça, c'est plus de mon âge !Peut-être qu'avec le temps, Cedric a fini par déteindre sur moi. Peut-être que je suis devenu un vieux con aigri.