Mélobot - A last song est disponible

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Les berceuses sont toujours d’actualité

Mélobot - A Last Song, le jeu développé par Anomalie Studio est enfin sorti et est disponible sur PS5, Xbox Series et PC ( Steam ).Explorez le monde captivant de Mélobot - A Last Song, un jeu mêlant aventure, action et rythme dans une quête héroïque pour sauver une planète ravagée par un mal inconnu. Vous incarnez Mélobot, un charmant robot musical conçu pour la paix, qui se réveille avec une mission vitale : restaurer la nature d’un monde étranger en recréant ses mélodies perdues, tout en affrontant de puissants Gardiens.Au fil de votre périple, vous dévoilerez l’histoire de votre planète à travers des paysages luxuriants, inspirés des univers visuels des studios Pixar et Ghibli, regorgeant de secrets et de défis. Mais attention, des robots hostiles se dresseront sur votre route, cherchant à saboter votre mission.Votre seul pouvoir ? La musique. En maîtrisant des instruments atypiques, vous devrez réveiller l’âme des différentes régions et affronter des Gardiens dans des affrontements intenses. Malgré sa petite taille et son absence de programmation pour le combat, Mélobot devra faire preuve de courage pour surmonter ces épreuves. Le sort de la planète dépend de vous.