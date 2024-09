- La bande-son d'EA Sports FC 25

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Des sons du monde entier

"Je suis vraiment honoré de faire partie de la bande-son officielle de EA SPORTS FC 25. Ce jeu fait partie de ma vie depuis que je suis petit, et savoir que mon titre 'Formidable' va accompagner les joueurs dans leurs parties, c'est un rêve qui devient réalité."

Alors que la sortie d'EA Sports FC 25 approche à grands pas, Electronic Arts a dévoilé la bande originale officielle du jeu.Cette dernière comprendra 117 chansons, avec des titres venant d'artistes du monde entier. Cette sélection met en avant certains des artistes les plus en vogue du moment, avec, au menu : Billie Eilish, J Balvin, Ice Spice, Kasabian, Charli xcx, le rappeur japonais JUMADIBA, l'artiste afrobeat Obongjayar, le groupe espagnol de rock féminin Hinds, ou encore le rappeur polonais MATA qui a utilisé EA Sports FC dans son dernier clip vidéo.EA se félicite de proposer une bande-son internationale et pluriculturelle, qui sera l'occasion pour les joueurs de découvrir de nouvelles musiques, et pour les artistes de se faire connaître.Cette bande-son comprend d'ailleurs des titres exclusifs, qui ne sortiront que plus tard dans l'année. Vous pourrez notamment y écouter pour la première fois une nouvelle chanson de Coldplay, ainsi que deux titres de l'artiste argentine Delfina Dib.Après la confirmation que son titre "Formidable" figurera bien dans le jeu, l'artiste français Tiakola a déclaré :EA Sports FC 25 sortira le 27 septembre 2024 sur PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes, et vous pouvez écouter la BO du jeu sur Spotify