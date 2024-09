- FAIRY TAIL: Beach Volleyball Havoc est déjà sorti

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Une façon de prolonger l’été

FAIRY TAIL: Beach Volleyball Havoc, un jeu d'action de beach-volley magique et déjanté inspiré de la célèbre série manga et animée FAIRY TAIL, développé par le studio indépendant Cactus en collaboration avec MASUDATARO, veryOK, et Kodansha Game Creators' Lab, est disponible dès aujourd'hui sur PC ( Steam ).Formez une équipe de rêve en sélectionnant vos personnages favoris parmi les mages emblématiques de Fairy Tail, Sabertooth, Lamia Scale, Blue Pegasus, et bien d'autres guildes d'Ishgar. Affrontez-vous dans des matchs de beach-volley en duo où tous les coups sont permis ! Avec 32 personnages au choix, participez au tournoi annuel de beach-volley du Royaume de Fiore.Incarnez Natsu pour enflammer le terrain, Gray pour geler vos adversaires, ou encore Lucy pour les expédier hors du jeu. Coordonnez vos attaques avec votre partenaire et lancez des sorts dévastateurs. Avec plus de 100 types de magie à utiliser, chaque point marqué vous permet de renforcer vos pouvoirs et de semer le chaos sur la plage !Enchaînez les victoires pour débloquer de nouveaux personnages et des illustrations exclusives. Jouez contre l’IA ou affrontez jusqu’à quatre autres mages en multijoueur local. Relevez également des défis en ligne grâce à la fonctionnalité Steam Remote Play Together, pour envoyer des attaques magiques à vos amis à travers le monde.