Découvrez l’univers en expansion de Unknown 9

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Une grande variété de médias

Plongez dans l'univers captivant et mystérieux d'Unknown 9, un projet transmedia riche en aventures. À travers des jeux vidéo, podcasts, comics, romans et bien plus, chaque médium offre une histoire unique qui s'inscrit dans une vaste trame narrative commune.Au cœur de cet univers, vous suivrez Haroona, une Quaestor aux pouvoirs extraordinaires puisés dans le Revers, une dimension parallèle à la nôtre. Sa mission : protéger l’humanité des Ascendants, qui cherchent à manipuler le Revers pour contrôler notre destin.En parallèle, plongez dans les autres récits des Neuf Inconnus, liés à l'histoire principale de Awakening. Disponible dès maintenant, le premier numéro du comic Unknown 9: Torment suit les péripéties de Jaden Crowe, un jeune homme entraîné malgré lui dans une aventure palpitante. La première saison du podcast Unknown 9: Out of Sight raconte la quête de personnes ordinaires ayant des connaissances sur l'Inconnu.Les deux premiers volumes de la Trilogie Genesis de Layton Green relatent l’histoire d’une jeune astrophysicienne cherchant la vérité sur le meurtre de son mentor. À venir également, les séries web Unknown 9: Passage et Unknown 9: The Taylor Files, qui plongeront les spectateurs dans les profondeurs des mystères de l’Inconnu.Le jeu d'action-aventure narratif Unknown 9: Awakening, développé par Reflector Entertainment, sortira le 18 octobre 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC ( Steam ).