- Baby Blues Nightmares est dispo

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Halloween en avance

Baby Blues Nightmares - Toddler Horror Game est, comme son nom l'indique, un jeu d'horreur dans lequel le joueur incarne un enfant en bas âge, le terme "toddler" faisant référence à un enfant qui apprend à marcher.Le jeu est divisé en 5 chapitres se déroulant dans la chambre de l'enfant et à la crèche. Si les deux premiers chapitres suivent une progression linéaire, le joueur sera plus libre à partir du 3e chapitre. En effet, les trois derniers chapitres du jeu sont plus ouverts, dans un environnement qui attend d'être exploréSi de nombreux films et expériences horrifique exploitent le contraste entre horreur et enfance pour créer l'inquiétude et le malaise, Baby Blues Nightmares en fait son fer de lance.Le jeu vous propose ainsi une expérience horrifique et dérangeante, dans laquelle vous devrez explorer tout en vous tenant prêt à vous cacher du danger à tout moment. Vous devrez aussi gérer la santé mentale de votre petit bébé en trouvant et en mangeant des bonbons, et pourrez personnaliser votre tricycle, qui vous permettra de vous déplacer rapidement dans l'environnement.Baby Blues Nightmares - Toddler Horror Game est déjà disponible sur PC via Steam