(TEST) Nobody Wants to Die (PC, PS5, Xbox Series)

Mardi 17 septembre 2024 à 12:30:00 par Romain Cappelletti

A corps et à cri

Après avoir joué à Nobody Wants to Die, Cedric s'est découvert l'âme d'un philosophe mélancolique. Il m'a dit qu'il voulait mener l'enquête, et se souvenir de sa jeunesse.J'ai eu beau lui expliquer que dans le jeu, le personnage n'a que 120 ans, la moitié de son âge, et qu'il serait très difficile de remonter la piste de son passé jusqu'à la révolution Française, Cedric n'a rien voulu entendre.A l'heure qu'il est il doit encore errer seul, dans la nuit, à attendre les résultats de son test ADN. Il n'a pas vu sa famille depuis au moins une semaine maintenant. Mais vous savez ce qu'on dit, on ne comprend la valeur d'une chose qu'une fois qu'on l'a perdue.Aux dernières nouvelles, Cedric s'était trouvé un ancêtre commun avec Benito Mussolini, ce qui explique pas mal de choses... Il doit encore être en train de suivre cette piste.Si vous le voyez, dites-lui qu'il faut qu'il nous envoie les prochains jeux à tester.