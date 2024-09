(TEST) KIBORG: Arena (PC, Xbox, Playstation)

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Bagaaarrre !!

On sentait Stacy un peu tendue ces derniers temps, alors elle a été envoyée faire un stage de "détente". C'est ce qu'il y avait écrit sur le prospectus en tout cas...Je ne m'attendais vraiment pas à la voir revenir avec 30 kilos de muscles en plus et des balafres partout, même sur le visage. Je ne sais pas vraiment si elle est soulagée ou traumatisée, mais elle a pris l'habitude de crier "Meurtre !" ou encore "Massacre !" à intervale régulier.Moi je pense qu'elle devrait consulter, mais on me dit que tout est normal, et qu'on va rapidement s'y habituer. Je m'inquiète un peu quand même, pas tant pour elle que pour moi... Elle fait trop flipper sérieux !