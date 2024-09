Une aventure dans l’espace avec Machinika: Atlas

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

De nouveaux mystères à découvrir

Machinika: Atlas est un jeu de réflexion indépendant et la suite directe de Machinika: Museum. Vous incarnez un chercheur récemment arrivé sur Atlas, une lune de Saturne, où vous devez percer les mystères d'un vaisseau extraterrestre. Même si l’histoire est liée au premier opus, il n’est pas nécessaire d’avoir joué à Machinika: Museum pour profiter pleinement de cette nouvelle aventure.Préparez-vous à vivre une odyssée cosmique pleine de mystères et de casse-têtes captivants. Chaque énigme résolue vous rapproche un peu plus de la vérité derrière ce mystérieux vaisseau.Faites appel à votre logique et à vos talents d’observation pour résoudre les nombreux défis qui vous attendent, tout en explorant un univers de science-fiction fascinant et mystérieux.Le jeu propose une prise en main intuitive et fluide, permettant aux joueurs de se concentrer sur les énigmes complexes et le récit intrigant qui dévoile peu à peu les secrets de ces machines extraterrestres.Le jeu, développé par Littlefield Studio et édité par Dear Villagers, est dès à présent disponible sur Steam