Final Fantasy XVI est sorti

FINAL FANTASY XVI emmène les joueurs dans l’univers de Valisthéa, un monde illuminé par les Cristaux-mères, où la paix est menacée par le Fléau noir. Clive Rosfield, guerrier et Gardien de Rosalia, a juré de protéger son frère Joshua, l’Émissaire du Primordial de feu, Phénix. Après une tragédie qui bouleverse sa vie, Clive se lance dans une quête de vengeance contre Ifrit, un Primordial sombre.Le premier DLC, “Les rémanences du ciel”, introduit un nouveau scénario avec des combats, armes, accessoires et un niveau maximum accru. L’histoire se déroule avant l'affrontement final du jeu principal, avec Clive et son équipe enquêtant sur l'apparition de cristaux noirs sur le marché noir et explorant la mystérieuse Tour des Sages.Le second DLC, “La complainte du ressac”, approfondit le parcours de Clive avec de nouvelles compétences, des combats et l'exploration de la région de Mysidia. Les joueurs y affronteront Léviathan, le Primordial de l'eau, et accéderont à du contenu de fin de jeu via le portail de Kairos. Une démo gratuite est également disponible, permettant de découvrir le prologue de l’aventure.Le dernier titre numéroté en date de la franchise FINAL FANTASY est disponible sur Steam et Epic Games Store.