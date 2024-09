NeoDuel: Backpack Monsters le 30 septembre sur Steam

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Ça a le mérite d’être très original

NeoDuel: Backpack Monsters est un auto-battler PvP qui combine des éléments de gestion de monstres et de stratégie d'inventaire. Les joueurs doivent gérer un sac à dos de Cosmions, créatures qu'ils placent et fusionnent stratégiquement pour affronter leurs adversaires dans des duels captivants. Le jeu propose un mélange unique de tactique et de gameplay décontracté, avec une démo déjà disponible sur Steam.Le jeu, édité par The Four Winds Entertainment, sera officiellement lancé sur Steam le 30 septembre. Il offre un mode multijoueur asynchrone permettant aux joueurs de progresser à leur propre rythme, tout en améliorant et fusionnant leurs Cosmions pour créer des combinaisons uniques. Chaque victoire permet de renforcer l’équipe avec de nouveaux monstres et synergies.En plus de son aspect compétitif avec un classement Elo, NeoDuel encourage les joueurs à expérimenter différentes stratégies et builds pour maximiser les synergies entre leurs Cosmions. Le jeu permet ainsi de personnaliser le style de jeu tout en visant les sommets dans un cadre compétitif.