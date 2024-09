La suite de la saison 5 de Miraculous enfin sur nos écrans

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Un des rares bon dessins animés actuels

Marinette parviendra-t-elle à sauver Ladybug ou est-il déjà trop tard ? Préparez-vous à vivre un moment exceptionnel avec la suite tant attendue de la cinquième saison ! Un nouvel épisode inédit de 50 minutes arrive sous la forme d'un film TV qui promet de bouleverser l'univers de Miraculous. Ne manquez pas cet événement exclusif, le samedi 5 octobre à 9h sur Disney Channel, avec la première mondiale de Miraculous World – Londres, la Course contre le Temps.Dans cette nouvelle aventure, Marinette, désormais transformée en Chronobug, s’allie à Bunnyx pour résoudre un double mystère : qui a découvert l'identité de Ladybug et a réussi à voler son Miraculous ? Elles apprennent également qu’un nouveau détenteur possède le Miraculous du Papillon. Serait-il le coupable ? Chronobug doit affronter cet adversaire redoutable pour empêcher la disparition de Ladybug. Ce nouvel épisode réserve une décision cruciale pour Ladybug, avec un rebondissement inattendu qui surprendra les fans.Le compte à rebours est lancé... Préparez-vous pour des aventures inédites ! L’épisode sera disponible en replay dès le 5 octobre à 10h, accessible pendant 60 jours.Produit par Miraculous Corp (une collaboration entre Mediawan et ZAG), Miraculous World – Londres, la Course contre le Temps est le quatrième film TV de la série, après Miraculous World : New York, les héros unis, Miraculous World : Shanghai, la légende de Ladydragon, et Miraculous World Paris : Les Aventures de Toxinelle et Griffe Noire, diffusés entre 2020 et 2023 sur Disney Channel.