City 20 : la survie à tout prix

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Une vidéo commentée par le narrative designer du jeu

City 20 est un nouveau jeu de survie en 3D dans lequel l'intégralité du monde, bâtiments, événements, mais aussi l'histoire, est générée procéduralement.Ainsi, toutes les parties seront différentes, ce qui promet un rejouabilité virtuellement infinie.A la suite d'un désastre, l'installation nucléaire City 20 a été coupée du monde pendant 20 ans. Au terme de ces 20 années, les habitants sont parvenus à reconstruire un société, et vivent désormais dans un équilibre fragile. C'est là que le joueur intervient.Dans ce jeu de survie, le joueur aura la possibilité (mais pas l'obligation) d'interagir avec les différentes factions qui gouverne la ville de City 20. Chacune a ses propres objectifs et sa propre manière - parfois pas très éthique - de gérer la ville.Les deux premières factions, Raboch et Mogza seront dans le jeu dès sa sortie, et d'autres factions et nouveautés seront implémentées petit à petit, avec la promesse de rester à l'écoute des joueurs.City 20 sortira en accès anticipé le 23 septembre prochain sur PC via Steam et et Epic Games.