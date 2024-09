Anima Flux a une date de sortie

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

À deux c’est plus sympa

Animal Flux est un metroidvania se déroulant dans une dystopie rétro-futuriste. C’est un jeu qui se joue en coopération locale à 2 ou bien seul en jouant les 2 personnages. Les joueurs incarnent le dernier espoir de l’humanité : 2 soldats génétiquement améliorés, l’un se battant à distance et l’autre au corps à corps. Des monstruosités mutantes tentent de prendre le contrôle de l’humanité et les joueurs devront utiliser les pouvoirs de chacun afin de surmonter les défis et de découvrir les mystères du monde qui les entoure tout en se protégeant mutuellement. L’histoire du jeu aborde des questions d’éthique et le sujet du coût de l’existence dans un monde moralement ambiguë. Les décors du jeu mêlent des visuels futuristes en 2D avec une ambiance cosmique sombre.C’est un jeu d’Anima Flux. Il sortira le 7 octobre sur Steam