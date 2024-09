The House of Da Vinci 3 : Le dernier de la trilogie

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Le développeur et éditeur indépendant international Blue Brain Games est fier d'annoncer la sortie de The House of Da Vinci 3 sur consoles. Ce dernier volet captivant de la célèbre trilogie d'aventures et de puzzles plonge les joueurs au cœur des mystères entourant Léonard de Vinci et son brillant apprenti, Giacomo.Avec plus de 10 heures de jeu, The House of Da Vinci 3 propose des énigmes complexes, un cadre immersif de la Renaissance, ainsi que des mécaniques de jeu raffinées qui ont valu à la série une note moyenne exceptionnelle de 4,8/5 sur toutes les plateformes. Cet opus introduit des défis inédits, des interactions encore plus immersives et un récit fascinant, promettant de séduire à la fois les nouveaux joueurs et les fans de longue date.Le jeu, qui était déjà accessible sur Steam depuis décembre 2022, l’est maintenant sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.