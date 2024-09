Nouveau trailer pour A Quiet Place : The Road Ahead

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Silence, ça grouille

A Quiet Place : The Road Ahead est un survival horror adapté de l'univers de A Quiet Place, appelé Sans Un Bruit dans la langue de Jaques Chirac.Si dans les films Sans Un Bruit, les spectateurs ont pu voir comment les créatures extraterrestres avaient envahi la planète, ce nouveau jeu se passe après leur arrivée.Saber Interactive a récemment partagé une nouvelle vidéo, dans laquelle on peut voir des images de gameplay de A Quiet Place : The Road Ahead, commentée par Manuel Moavero, le lead game designer de Stormind Games, le studio qui développe le jeu.Cette vidéo présente le gameplay du jeu, et notamment les outils qui seront à la disposition des joueurs pour progresser dans un monde infesté de prédateurs invincibles.A Quiet Place : The Road Ahead sortira le 17 octobre 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series.