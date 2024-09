- 9th Down Remake le 25 septembre

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Pas le temps de s’ennuyer

Cette réinvention du jeu original 9th Dawn répond à toutes les attentes des fans, et bien plus encore. Le jeu propose désormais une coopération en ligne ainsi qu'un mode coopératif local à deux joueurs, permettant de vivre l'aventure avec un ami. En plus de l'exploration et des combats en vue à la première personne, de nombreuses activités variées attendent les joueurs, comme la pêche, ou encore la redécouverte de lieux emblématiques du jeu original, ainsi que de nouveaux territoires à explorer. Ce remake a repensé les mécaniques du jeu tout en conservant l'esprit qui a séduit les fans dès le départ.L'univers de 9th Dawn s'élargit également avec la sortie du Book of Nameless, un roman de 170 pages écrit par L.R. Gaunt. Ce livre, qui se déroule 100 ans avant les événements du jeu, plonge les lecteurs dans une aventure épique avec des personnages déjà présents dans le jeu ainsi que de nouvelles intrigues. On y suit les péripéties de Fen Greenbelt et Rena la Maîtresse de Thé, qui affrontent des dragons, des gobelins et d'autres forces mystérieuses pour sauver le royaume de Montelorne. Le livre enrichit l'univers et apporte une dimension narrative supplémentaire aux fans.Le remake de 9th Dawn est un jeu de rôle en monde ouvert colossal, offrant plus de 200 heures de jeu à travers des quêtes principales et secondaires, des créatures à élever, et une multitude de trésors rares à collecter. Outre son nouveau graphisme en 2.5D, ce remake améliore les animations, revoit complètement les donjons avec des cartes plus vastes et introduit de nouveaux modes de jeu, comme la pêche et un jeu de cartes stratégique. Avec un gameplay plus fluide, des quêtes mieux structurées, et une multitude de donjons à explorer, ce remake propose une expérience renouvelée et exaltante.Le jeu sera disponible le 25 septembre sur Steam