- Decadent donne un aperçu de sa mécanique de Folie dans un nouveau trailer

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Manquerait plus que Cthulhu débarque

Decadent est un FPS mêlant exploration, horreur lovecraftienne et combat pour créer une expérience immersive. Le joueur incarne John Lorn, un explorateur à solde du roi et vétéran de la Première Guerre Mondial qui a sombré dans l’occultisme. Après une expérience traumatisante lors d’une expérience, il est devenu l’hôte d’un mystérieux parasite. Lorn se rend une dernière fois dans l’Artique sur les traces de l’expédition perdue de l’université Miskatonic. Son courage et sa santé mentale seront durement éprouvé durant son aventure et il devra apprendre à faire la part des choses entre le bien et le mal afin de découvrir jusqu’où il est prêt à aller pour sauver son fils perdu.Les horreurs rencontrées par le protagoniste et le stress qu’il subit vont peut à peut lui faire perdre sa sanité. Le jeu dispose d’un système de Folie aux effets qui varient en fonction de la situation. La Folie a plusieurs étapes avec des effets de plus en plus présents. Toutefois, certains effets peuvent s’avérer être bénéfiques et ce sera au joueur de choisir la sécurité en tentant de reprendre le contrôle ou bien d’accepter la Folie. L’un des effets positifs est par exemple l’anticipation des ennemis ; le joueur pourra apercevoir les ennemis alors qu’ils ne sont pas encore dans son champ de vision grâce à une légères illumination ou à des contours. Les effets négatifs eux peuvent aller de la légère distorsion de l’environnement aux hallucinations violentes et à la perte de contrôle de certains mouvements du personnage.Decadent est un jeu développé par Incantation Games et édité par Fulqrum Publishing. Sa sortie est prévue pour 2025 sur PS5 , Xbox Series X|S et PC via Steam , l’ Epic Games Store Gog et d’autres boutiques en ligne.